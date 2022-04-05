В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) проведут в четверг переговоры в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 7 апреля главы МИД стран Группы сперва проведут в Брюсселе отдельные переговоры, которые будут предшествовать встрече министров иностранных дел государств — членов Североатлантического альянса, намеченной на тот же день.

В обоих встречах поучаствует глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он впервые будет принимать участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО по особому приглашению со стороны представителей альянса.

«Планируется укрепить сотрудничество между Японией и странами Североатлантического альянса не только в плоскости ситуации на Украине, но и направленное на реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в заявлении МИД Японии.