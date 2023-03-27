Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир Абдоллахиян и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону нормализацию отношений между странами. Об этом в понедельник сообщил МИД исламской республики.

«Министр иностранных дел Ирана обсудил со своим саудовским коллегой в ходе телефонного разговора соглашение между Тегераном и Эр-Риядом [о нормализации отношений] и предстоящую встречу двух высокопоставленных дипломатов», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Как сообщило в четверг Саудовское агентство печати, министры договорились провести встречу в ближайшее время. Ранее Абдоллахиян заявил, что планирует встретиться с принцем Фейсалом на нейтральной территории. По его словам, Тегеран предложил Эр-Рияду три страны, которые могли бы организовать их встречу.