Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили в воскресенье вопросы реализации платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран). Встреча состоялась на полях внеочередного заседания Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны обсудили итоги первой встречи формата сотрудничества «3+3″ в [Москве], инициатором которого выступили лидеры Азербайджана и Турции. Была выражена заинтересованность в продвижении этого механизма сотрудничества», — говорится в сообщении.

По данным МИД, министры также обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе, реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, вопросы нормализации отношений между странами региона в постконфликтный период.