Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции.

Как сообщает МИД Азербайджана, 18 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В ходе встречи были обсуждены повестка двусторонних стратегических союзнических отношений, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, последние процессы, происходящие в регионе, а также перспективы мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, обсужденным в ходе прошедшего в Шуше 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, и участию двух стран в мероприятиях, которые пройдут до конца года в многостороннем формате.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.