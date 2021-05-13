Главы МИД Азербайджана и России обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе

13 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по поводу напряженности на границе Азербайджана и Армении.

Стороны подчеркнули важность урегулирования любой напряженности политическими и дипломатическими средствами.

Министры подчеркнули необходимость выполнения трехсторонних заявлений для обеспечения мира в регионе.

Напомним, официальный Ереван заявил, что 12 мая азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.