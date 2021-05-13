Главы МИД Азербайджана и России обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе

13 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по поводу напряженности на границе Азербайджана и Армении.

Стороны подчеркнули важность урегулирования любой напряженности политическими и дипломатическими средствами.

Министры подчеркнули необходимость выполнения трехсторонних заявлений для обеспечения мира в регионе.

Напомним, официальный Ереван заявил, что 12 мая азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

| 2021-05-13T20:22:15+04:00 13 мая 2021, 20:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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