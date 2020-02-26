Главы МИД 14 стран ЕС призвали немедленно прекратить бои в Идлибе

«Совместно с 13 коллегами я призываю сирийский режим и тех, кто его поддерживает, восстановить режим перемирия. Ведение боевых действий должно немедленно прекратиться. Мы должны привлечь ответственных к правовой ответственности», — написал Маас в Twitter.

Кроме того, министры призывают Россию продолжать переговоры с Турцией, чтобы разрешить ситуацию в регионе. Заявление подписали главы МИД Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии, Эстонии, Польши, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии и Ирландии.(РИА Новости)