Главы МИД 14 стран ЕС призвали немедленно прекратить бои в Идлибе

Главы МИД 14 стран Евросоюза призвали немедленно прекратить бои в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Совместно с 13 коллегами я призываю сирийский режим и тех, кто его поддерживает, восстановить режим перемирия. Ведение боевых действий должно немедленно прекратиться. Мы должны привлечь ответственных к правовой ответственности», — написал Маас в Twitter.
Кроме того, министры призывают Россию продолжать переговоры с Турцией, чтобы разрешить ситуацию в регионе. Заявление подписали главы МИД Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии, Эстонии, Польши, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии и Ирландии.(РИА Новости)
| 2020-02-26T16:15:32+00:00 26 февраля 2020, 17:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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