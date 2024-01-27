Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию и массовые убийства в секторе Газа. Он заявил об этом на встрече с избирателями в городе Измир, трансляцию вел телеканал TRT Haber, передает ТАСС.

«Вчерашнее решение международного суда ООН в отношении Израиля подтверждает нашу правоту в том, что мир больше пяти», — сказал Эрдоган. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.

«Мы вновь призываем Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и международных организаций и как можно скорее прекратить нападения и массовые убийства [в Газе]», — отметил турецкий лидер.