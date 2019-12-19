Главу Каталонии лишили права занимать госдолжности на полтора года

Высший суд Каталонии лишил главу женералитета Кима Торру права занимать выборные и государственные должности в течение года и шести месяцев, следует из судебного решения.

Суд признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время предвыборной кампании. Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском, говорится в вердикте.

Кроме того, глава женералитета должен заплатить штраф – 100 евро ежедневно в течение десяти месяцев, а также покрыть судебные издержки. (РИА Новости)

 

| 2019-12-19T15:11:13+00:00 19 декабря 2019, 16:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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