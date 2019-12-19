Главу Каталонии лишили права занимать госдолжности на полтора года

Высший суд Каталонии лишил главу женералитета Кима Торру права занимать выборные и государственные должности в течение года и шести месяцев, следует из судебного решения.

Суд признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время предвыборной кампании. Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском, говорится в вердикте.

Кроме того, глава женералитета должен заплатить штраф – 100 евро ежедневно в течение десяти месяцев, а также покрыть судебные издержки. (РИА Новости)