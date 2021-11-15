Начальнику генерального штаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках в страну некачественного вооружения, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники.

Ранее в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений были арестованы занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян и замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок «просроченных» ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам и истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны.