Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». Путин несет ответственность «за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разлученные семьи, за все горе, причиненное преступными действиями» в Украине, заявил он в интервью Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 20 марта.

Кроме того, Клингбайль заметил, что считает сомнительной политику предыдущих правительств Германии в отношении России. «Все партии, которые несут ответственность (за эту политику), должны спросить себя, были ли они на правильном пути», — сказал глава СДПГ. По его словам, были явные тревожные сигналы, такие как война России против Грузии или аннексия Крыма. «Мы все должны были иначе оценить происходящее в России», — добавил он.

Клингбайль, которого прежде связывали дружеские отношения с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, заявил, что теперь дружба закончилась. Шредер, несмотря на войну России против Украины, до сих пор поддерживает экономические связи с Москвой. «То, что произошло за последние несколько недель, означает, конечно, и политический разрыв между мной и Шредером», — сказал Клингбайль. (DW)