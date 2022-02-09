Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что «искоренить» коронавирус невозможно, но надеется, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений по COVID-19.
«Мы никак не сможем искоренить этот вирус… Но я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы (или) иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID ограничения скоро окажутся в прошлом», — заявил Фаучи в интервью газете Financial Times.
При этом Фаучи отметил, что не думает, что каждому американцу понадобится регулярная ревакцинация.
«Это будет зависеть от того, кто вы… Но если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет», — заявил он.