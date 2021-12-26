Возрастающее число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в США может свести на нет положительный эффект менее серьезного течения заболевания при этом варианте, а недостаточный уровень вакцинации в стране приведет к увеличению количества госпитализаций. Такое мнение выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в воскресном интервью телеканалу ABC.

«Есть одно, с чем мы можем согласиться, — что [«омикрон»] чрезвычайно заразен. Он превосходит предыдущие самые заразные варианты, включая дельта-штамм, — сказал Фаучи. — <…> Когда мы впервые обратили внимание на данные из Великобритании, то было очевидно, что соотношение случаев [инфицирования] и госпитализаций низкое. Интересно, что и продолжительность пребывания в больнице была ниже, необходимость в аппаратах искусственной вентиляции легких была низкой».

Эксперт обратил внимание на особенную ситуацию в ЮАР. «Там большинство населения было инфицировано прошлыми вариантами вируса, «дельта» или «бета». Скорее всего, это была комбинация того, что вариант вируса изначально менее опасен или, что более вероятно, есть степень остаточной защиты от прошлых инфекций тех, кто ранее был заражен и выжил», — полагает главный инфекционист США.

Фаучи призвал не успокаиваться раньше времени в связи с данными о менее тяжелом течении болезни при омикрон-штамме. «Проблема в том, что <…> при таком высоком показателе новых заражений это может нивелировать снижение опасности варианта, — отметил он. — Так что, если у вас очень и очень много людей с менее серьезным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект менее серьезного течения».