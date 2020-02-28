Главный инфекционист посоветовал гражданам не посещать страны где обнаружен коронавирус

Гражданам Азербайджана следует воздерживаться от визитов в страны, где обнаружен коронавирус.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине для представителей СМИ сказал главный инфекционист республики Джалал Исаев.

Он подчеркнул, что гражданам следует быть осмотрительными в этом вопросе.

«Естественно, нельзя никого заставить не совершать визиты в такие старны. Однако граждане сами должны помогать нам в сложившейся ситуации. По возможности им следует воздерживаться от визитов в такие страны, пока не будет устранена опасность», — сказал Джалал Исаев.