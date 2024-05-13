Посольство Польши в Грузии призывает своих граждан отказаться от посещения митингов против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.

«Из-за продолжающихся демонстраций, в частности в вечерние часы, в окрестностях грузинского парламента (проспект Руставели и прилегающие улицы) и случаи арестов иностранцев, просим граждан Республики Польша воздерживаться от посещения митингов, избегать потенциально опасных мест и выполнять приказы правоохранительных органов», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В диппредставительстве добавили, что ситуация с безопасностью в Грузии может привести к дальнейшему ухудшению и эскалации в других грузинских городах, таких как Батуми и Кутаиси.