В понедельник министр финансов США Джаннет Йеллен провела параллели между замораживанием активов Центробанка России западными столицами с акциями против стран, оккупированных гитлеровской Германией, сообщает информационное агентство Reuters.

Выступая в Музее истории польских евреев в Варшаве, напомнила о том, что в 1940 президент тогда еще нейтральных Соединенных Штатов Франклин Рузвельт наложил арест на активы Норвегии и Дании, находившиеся в американских финансовых учреждениях. Эта мера была предпринята с целью закрыть Германии возможность воспользоваться достоянием оккупированных стран, находившимся в зарубежных банках. По словам Йеллен, уроки той эпохи полезны при выработке стратегии противостояния России. «Мы должны использовать все инструменты. имеющиеся у нас, чтобы противостоять тирании. Это урок, который актуален сегодня… Мы полны решимости привлечь Россию к отвественности и поддержать украинцев чем только возможно, — подчеркнула Йллен.

После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты и Евросоюз заморозили активы Банка России, отрезав доступ российскому правительству к приблизительно двум третям золотовалютных запасов. Цель этой и других финансовых санкций против России — лишить ее средств на ведение войны в Украине. Финансово-экономические санкции, в том числе санкции против Владимира Путина, людей из его окружения, близких к правительству российских миллиардеров постоянно расширяются. (svoboda.org)