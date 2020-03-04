Главный эпидемиолог призвал граждан не допускать распространения слухов и сплетен в связи с коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Азербайджан обладает всеми финансовыми и техническими возможностями, кадровым потенциалом.

Как сообщает в среду Trend, об этом на конференции просветительского характера «Китайский коронавирус: мифы и правда, научный подход к проблеме» в Институте молекулярной биологии и биотехнологий Академии наук Азербайджана сказал главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

Рассказав о работе в направлении недопущения распространения коронавируса в Азербайджане Агаев сообщил, что работа Республиканского Центра контроля над особо опасными инфекциями в этом направлении высоко оценена иностранными экспертами.

Главный эпидемиолог также призвал журналистов и активных пользователей соцсетей проявлять осторожность и ответственность, не допускать распространения слухов и сплетен в связи с коронавирусом.