Главный эпидемиолог призвал граждан не допускать распространения слухов и сплетен в связи с коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Азербайджан обладает всеми финансовыми и техническими возможностями, кадровым потенциалом.

Как сообщает в среду Trend, об этом на конференции просветительского характера «Китайский коронавирус: мифы и правда, научный подход к проблеме» в Институте молекулярной биологии и биотехнологий Академии наук Азербайджана сказал главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

Рассказав о работе в направлении недопущения распространения коронавируса в Азербайджане Агаев сообщил, что работа Республиканского Центра контроля над особо опасными инфекциями в этом направлении высоко оценена иностранными экспертами.

Главный эпидемиолог также призвал журналистов и активных пользователей соцсетей проявлять осторожность и ответственность, не допускать распространения слухов и сплетен в связи с коронавирусом.

| 2020-03-04T22:04:44+00:00 4 марта 2020, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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