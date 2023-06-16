Если большинство россиян поддержат идею отменить мораторий на смертную казнь, «придется промолчать», заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев изданию Daily Storm.

Правозащитник сказал, что лично всегда выступал против такого решения по религиозным соображениям, но пообещал не возражать против возвращения смертной казни.

«В связи с обострением ситуации, в связи с тем, что началась специальная военная операция, в связи с тем, что работают диверсионные группы, террористические акты совершают, общественное мнение может склониться в сторону возвращения смертной казни. Я вот о чем говорю. <…> Надо учитывать разные мнения в народе», — объяснял Фадеев.

Пока необходимости в возвращении смертной казни правозащитник не видит. «Здесь ведь главное — поймать террориста и диверсанта, дать ему пожизненное заключение, и пусть сидит. Я не вижу здесь особой проблемы», — сказал он.

Ранее в Госдуме заявили, что Конституционный суд может изменить свою позицию по отмене моратория на смертную казнь. (moscowtimes.ru)