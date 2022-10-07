Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и президент совета ЕС Шарль Мишель приняли итоговое заявление по результатам многочасовых переговоров:

-Подписавшие 6 октября 2022 года стороны — Азербайджан и Армения, подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

-Оба лидера подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, а следующее их заседание комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.

-Армения согласилась оказать помощь миссии Евросоюза в осуществлении работ на границе с Азербайджаном.

— Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией по тем вопросам, которые затрагивают его интересы.

-Миссия приступит к деятельности в октябре и продолжит осуществление своей деятельности в течении двух месяцев. Цель миссии – укрепление доверия и оказание поддержки посредством подготовки отчетов по работе пограничных комиссий.