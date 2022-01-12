Республиканцы из Палаты представителей конгресса США Джеймс Комер и Джим Джордан отправили министру здравоохранения и социальных служб страны Хавьеру Бесерре письмо, в котором выразили мнение, что главный инфекционист страны Энтони Фаучи скрыл информацию, связанную с теорией о лабораторном происхождении коронавируса.

«Выдержки из электронных писем свидетельствуют, что Фаучи был предупрежден о возможности лабораторной утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии и возможности того, что вирус подвергался искусственным генетическим изменениям», — сказано в письме.

По их словам, необходимо выяснить, докладывалась ли эта информация остальному правительству и могла ли она изменить подход США к пандемии. По мнению республиканцев, 1 февраля 2020 года Фаучи обсуждал с другими учеными версию о лабораторном происхождении коронавируса, однако остается неясным, докладывал ли он о таких предупреждениях вышестоящим органам. Помимо этого, конгрессмены утверждают, что Фаучи, будучи научным редактором, мог оказать влияние на авторов одной из статей от 2020 года о происхождении вируса для того, чтобы те отказались от теории о лабораторной утечке.