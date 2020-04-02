Главное место заражения коронавирусом – продуктовые магазины

На сегодняшнем брифинге Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, действующего при Кабинете министров, пресс-секретарь правительства Ибрагим Мамедов посетовал, что население не соблюдает требования особого карантинного режима, и именно поэтому ситуация пока не улучшается. К таким выводам привели, по его словам, наблюдения последних трех дней. Хотя, «в случае соблюдения карантина можно добиться улучшения в течение двух недель»,- сказал он.

И правда, самым главным условием победы над невидимым врагом является ответственный подход к проблеме со стороны каждого индивида. Это тот случай, когда один человек способен по цепочке заразить тысячи граждан даже не зная о своей болезни. И тогда никакие усилия правительства по борьбе с инфекцией не будут эффективными, и все предпринятые меры жесткого карантина окажутся безрезультатными. Даже из-за одного единственного не придерживающегося условий карантина лица напрасными окажутся усилия остальных добропорядочных граждан, которые сидели дома, не ходили на работу, даже потеряли работу, терпят большие убытки, живут в постоянном стрессе и в надежде, что вместе удастся победить вирус.

Но вот этот один конкретный человек ломает весь выстроенный механизм и вирус начинает свое путешествие в неизвестном направлении. Это с большей вероятностью в условиях самоизоляции может быть не надевший маску и перчатки инфицированный продавец в небольшом продуктовом магазине, который в день обслуживает как минимум 200-300 человек. Но и одного покупателя, скажем, не упакованного хлеба или куска сыра достаточно, чтобы заработала схема распространения вируса. Купленный покупателем хлеб оказался на обеденном столе, за которым сидели члены семьи – трое или четверо. И хорошо, если это были дети и молодые люди, и то нет уверенности, что они не заболеют или перенесут болезнь легко. И где гарантия, что и они не выйдут из дома и не станут разносчиками. И так от одного человека может вирус распространяться в геометрической прогрессии.

Это все азбука, ничего нового в сказанном нет. Но речь сейчас о другом. Без сомнения, есть среди граждан безответственные лица, не соблюдающие установленные правила, нарушающие запреты без особой нужды, от скуки выскакивающие за порог, тем самым подвергающие риску не только свое здоровье, но и жизнь своих близких, и даже окружающих. Понятно, что для продолжения жизнедеятельности выходить из дома хотя бы 1-2 раза в неделю приходится – за продуктами, в аптеку, в банкомат и т.д. Это вынужденные нарушения карантинного режима и разрешения на то в правилах прописаны. Но ведь немало среди нас и тех, кто мало того, что просто болтается по улицам, стоит на перекрестке или сидит на лавочке, так еще и не соблюдает столь необходимые сейчас санитарно-гигиенические нормы. Примеров на то можно привести уйму. Вот давеча пришлось совершить поход в продуктовый магазин, при этом сама надела и маску, и одноразовые перчатки, и спирт положила в карман, и очки надела. Чего не скажешь о некоторых молодых людях, которых встретила по пути к маркету. Трое юношей без масок и перчаток сидели на лавочке под деревьями и болтали, и вряд ли они вышли из дома по неотложному делу. Сидели они в том же составе, и на том же месте и когда я возвращалась обратно. Далее, на углу собрались таксисты и вели беседу тоже на очень близком расстоянии друг от друга, ну и без средств защиты. В маркете, за редким исключением, ни на кассирах, ни на продавцах не было ни масок, ни перчаток, о спирте и говорить не приходится. О том, что эти средства защиты от коронавируса в Баку сегодня днем и с огнем не сыщешь, не писал лишь ленивый.

Но не менее важно, что в магазинах многолюдно и не соблюдается основное правило – люди не придерживаются дистанции хотя бы в метр. Надо ли в таком важном компоненте борьбы с инфекцией полагаться на самосознательность населения? В Германии, к примеру, в маркеты и вообще во все заведения при открытии пропускают сразу вместе не более 5 человек, но с условием соблюдения дистанции. Остальные ждут на улице на расстоянии в метре друг от друга, и запускаются внутрь по одному после выхода посетителя. Кроме того, в магазине наклеены разметки на полу для определения рекомендованной дистанции, а с целью повышения безопасности клиентов и сотрудников установлены защитные пластиковые перегородки на всех кассах. Увеличена частота уборки и дезинфекционных работ в магазинах, сотрудники магазинов обеспечены персональными дезинфицирующими средствами и защитными масками, а для посетителей магазинов размещены дезинфицирующие средства.

Не стоит ли и у нас обязать все имеющие разрешение на работу с населением объекты сделать то же самое – поставить перегородки, сделать дистанционные разметки на полу и пропускать в помещения по одному человеку. Следует признать, что есть в городе торговые объекты, которые стараются обезопасить своих клиентов и сотрудников — у входа в них стоят емкости с дезинфицирующим раствором, но этого недостаточно. С учетом того факта, что только продающие продукты торговые точки и аптеки сегодня являются единственными объектами общественного интереса и именно они могут стать источниками распространения инфекции, необходимо усилить в них меры по борьбе с коронавирусом и опыт Германии для этого весьма полезен.