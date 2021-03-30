Глава МИД Азербайджана выступил на международной конференции в Душанбе

«Эта министерская конференция предоставляет хорошую возможность с точки зрения оценки важной работы, проделанной в рамках Стамбульского процесса, и определения будущих направлений совместных усилий по решению серьезных проблем, с которыми сталкивается Афганистан — регион, расположенный в самом сердце всей Азии».

Как передает Report, об этом на 9-й министерской конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс», которая проходит в столице Таджикистана, Душанбе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в связи с этим нынешняя конференция расценивается как знак твердой приверженности всех стран-участниц, а также поддерживающих государств и международных организаций, достижению общей цели — обеспечению безопасности и процветания Афганистана, живущего в мире со своими соседями.

«Мы остаемся приверженными поддержке стабилизации, мирного восстановления и развития Афганистана посредством двусторонних усилий и активного участия в многосторонних платформах. Исходя из этого, мы внимательно следим за внутренними мирными переговорами в Афганистане и надеемся, что в результате этого процесса в стране установятся устойчивый мир и безопасность на основе полного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана», — заявил в своем выступлении глава внешнеполитического ведомства.