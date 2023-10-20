Участники международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованной сегодня в Баку, поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за искреннее гостеприимство.

Как передает #, об этом говорится в обращении участников мероприятия к главе государства.

«Высоко ценим обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции и благодарны за постоянную поддержку нашей правой борьбы за справедливость и свободу. Кроме того, мы высоко ценим приверженность Азербайджанской Республики основополагающим принципам Движения неприсоединения, нормам и принципам международного права, а также целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН», — говорится в обращении.

Участники конференции отметили, что приветствуют работу, проделанную Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения, в том числе выдвинутые им инициативы.

В своем обращении участники мероприятия особо подчеркнули шаги, предпринятые Азербайджаном для расширения деятельности организации и повышения ее международного авторитета, а также решительную позицию Баку в борьбе с колониализмом.