Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил опасение по поводу того, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть сопоставим по опасности с Эболой. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Монтгомери отметил, что точных данных о том, насколько опасен новый штамм, пока нет. По его словам, мир в самом начале недооценил масштабы пандемии. Глава ассоциации считает, что повторную вакцинацию придется проводить ежегодно.

Ранее сообщалось, что ВОЗ кдассифицировала новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Всемирная организация здравоохранения назвала штамм буквой «омикрон». На фоне новостей о новом варианте коронавируса Россия с 28 ноября решила ограничить въезд из стран Южной Африки (aif.ru)