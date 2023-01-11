По меньшей мере 10-14 тыс. человек в мире ежедневно погибают из-за коронавируса, однако эти данные, скорее всего, занижены.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С середины сентября прошлого года еженедельно поступает информация о 10-14 тыс. случаев смерти, — подчеркнул он. — И это уже неприемлемо, поскольку у нас есть все инструменты для их предотвращения».

Более того, по мнению главы ВОЗ, эти цифры занижены. «На прошлой неделе мы получили информацию о 11,5 тыс. смертей, из которых около 40% приходятся на Америку, 30% — на Европу и 30% — на Западно-Тихоокеанский регион, — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. — Однако эти цифры почти наверняка занижены». Особенно с учетом того, что Китай не предоставляет полные данные по смертности из-за коронавируса, заметил он.

«Пандемия продолжается уже четвертый год, и мы просим все страны предоставлять полные данные, — обратил внимание гендиректор ВОЗ. — Чем больше у нас данных, тем более четкую картину мы имеем. Мы также призываем все страны сфокусироваться на полной вакцинации лиц, которые находятся в группе риска, особенно пожилых людей».