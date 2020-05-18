Глава ВОЗ заявил, что большинство населения мира остается подверженным коронавирусу

Менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу, то есть большинство людей по-прежнему может подхватить эту инфекцию. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Серологические исследования рисуют вполне четкую картину, — отметил он. — Даже в самых серьезно затронутых странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран — менее 10%. Другим словами, большинство населения мира остается подвержено данному вирусу».

«Риск остается очень высоким, а впереди у нас очень долгий путь», — констатировал глава ВОЗ.(ТАСС)