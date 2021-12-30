Штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» могут вызвать новую волну заболеваемости в мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

Чиновник рассказал о росте случаев заражения коронавирусом из-за штаммов «дельта» и «омикрон» и увеличении числа госпитализированных и жертв. Особое внимание глава ВОЗ обратил на сильную заразность «омикрона».