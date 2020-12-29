Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, в том числе связанными с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.
По его словам, «в грядущем году ожидаются <…> новые проблемы — например, новые разновидности COVID-19». Кроме того, как передает AP, Гебрейесус указал на необходимость оказывать помощь людям, которые устали от пандемии.
Глава ВОЗ также призвал обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.(Газета.Ru)
| 2020-12-29T10:40:55+04:00 29 декабря 2020, 11:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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