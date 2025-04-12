Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайной ситуации, введенный в апреле 2021 года в связи с действиями России, свидетельствует опубликованный в субботу документ в Федеральном реестре США.

«Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024», — говорится в документе.

На сайте Минфина США указано, что указ 14024 «устанавливает режим ЧС, в рамках которого могут вводиться санкции против физлиц и юрлиц, содействующих определенной вредоносной иностранной деятельности РФ». В сообщении отмечается, что этот режим не связан с украинским конфликтом.

Американские СМИ напоминают, что в США введение подобных мер позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС может Конгресс.