Глава ВОЗ поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с коронавирусом

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил азербайджанский народ и правительство Азербайджана за финансовый вклад в борьбу с коронавирусом.

«Спасибо правительству и народу Азербайджана за финансовый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. ВОЗ благодарна за вашу солидарность. Будем вместе для более безопасного мира», — написал он на своей странице в соцсети Твиттер.

Напомним, что правительство Азербайджана, в качестве вклада в международные усилия по предотвращению риска распространения в мире инфекции коронавируса, приняло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов Фонду COVID-19 в рамках «Плана стратегической готовности и реагирования» ВОЗ.