Глава ВОЗ поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с коронавирусом

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил азербайджанский народ и правительство Азербайджана за финансовый вклад в борьбу с коронавирусом.

«Спасибо правительству и народу Азербайджана за финансовый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. ВОЗ благодарна за вашу солидарность. Будем вместе для более безопасного мира», — написал он на своей странице в соцсети  Твиттер.

Напомним,  что правительство Азербайджана, в качестве вклада в международные усилия по предотвращению риска распространения в мире инфекции коронавируса, приняло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов Фонду COVID-19 в рамках «Плана стратегической готовности и реагирования» ВОЗ.

| 2020-03-07T12:49:44+00:00 7 марта 2020, 13:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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