Глава ВОЗ надеется увидеть конец пандемии COVID-19 менее чем через два года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус выразил надежду, что пандемию коронавируса удастся преодолеть менее чем за два года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пандемия испанского гриппа 1918-го длилась два года. Нынешняя пандемия имеет больше шансов на распространение из-за большего числа связей в мире, чем это было сто лет назад.

«Но в то же время у нас есть технологии и знания, чтобы его остановить», — заявил Гебрейесус. В связи с этим он заявил, что надеется увидеть окончание пандемии менее чем через два года.