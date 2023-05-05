Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по пандемии COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Как рассказал Гебрейесус, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по ковиду предложил ему отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19.

«Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — заявил глава всемирной организации.

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией впервые была зафиксирована в китайской Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире с 3 по 30 апреля заразились ковидом почти 2,8 млн человек, более 17 тыс. умерли. Там подчеркнули, что число летальных исходов сократилось на 30% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.