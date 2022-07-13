Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал все правительства ввести масочный режим, указывая на то, что новые подварианты коронавируса продолжают вызывать госпитализации и смерти по всему миру. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Многие правительства развитых стран практически отказались от ограничений. Однако генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что пандемия «далека от завершения», призывая правительства «применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — подчеркнул Гебрейесус.