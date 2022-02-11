Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу молодым на пути к управлению страной «на новом этапе» ее развития. Слова лидера приводит агентство TDH.

Бердымухамедов подчеркнул, что два года назад достиг 63 лет — священного возраста пророка, и хочет обсудить «непростое решение» о себе, к которому пришел.

«Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности Президента Туркменистана… Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — заявил он на заседании Халк Маслахаты — верхней палаты парламента.

Ранее «Независимая газета» писала о вероятности передача власти от отца к сыну Сердару, для чего будет объявлено о досрочных президентских выборах. Предполагалось, что для Гурбангулы Бердымухамедова введут новый пост, который позволит ему не только контролировать власть, но и оперативно вмешиваться в текущие события. Но события в Казахстане внесли поправки в политическую повестку страны. Однако, видимо, вопрос не потерял актуальности для президента Бердымухамедова.