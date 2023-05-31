Глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан может занять пост вице-президента страны.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hürriyet.

Правительственные источники сообщили о том, что после принесения 3 июня присяги переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит новый состав правительства. Кабмин практически полностью обновится, сохранить свои посты могут главы МИД и Минобороны Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар.

Фидан, возглавляющий турецкую разведку, может получить министерскую должность или занять пост вице-президента, курирующего вопросы безопасности. Этот вопрос, отмечают в Hürriyet, длительное время обсуждается в Анкаре.

Как пишет газета, в состав правительства может войти официальный представитель президента Ибрагим Калын, его возможный пост не уточняется. Ранее местные СМИ писали, что он может возглавить МИД.

Издание сообщает о предстоящем назначении в кабмин бывшего вице-премьера и главы Минфина Турции Мехмета Шимшека. С ним накануне встречался Эрдоган, однако по итогам встречи никаких заявлений сделано не было.