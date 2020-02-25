Глава ЦИК неправильно понял требования закона?

9 февраля 2020 года в день внеочередных выборов в парламент в социальных сетях появились многочисленные видеоролики с избирательных участков с кадрами, на которых были засняты нарушения и фальсификации.

Как отметил руководитель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, информация о 90% правонарушений в день выборов зафиксирована в видеороликах, опубликованных в социальных сетях.

Глава ЦИК назвал это «крайне позитивной тенденцией»: «Кто хочет, может проводить съемки в избирательном участке. Нет никакого закона, который как – то ограничивал бы проведение видеосъемок. Наблюдатель имеет право регистрировать любое нарушение в избирательном участке. Снявшие такие правонарушения, как правило, размещают эти видео в социальных сетях. Мы благодарны блогерам, которые именно таким путем реагируют на правонарушениях на избирательных участках».

Именно на основании видеороликов, распространенных в социальных сетях, были отменены результаты голосований в ряде избирательных округов и участков.

После выборов социальные сети распространили видеосюжет об избиении дочери одного из лидеров оппозиции, студентки 4-го курса юридического факультета Бакинского государственного университета Жали Байрамовой проживающей в Ленкарани вынужденной переселенки Азады Керимовой. Инцидент произошел на избирательном участке №16 Лянкяран-Астаринского избирательного округа, расположенного в селе Шюрюк, где Ж.Байрамова была наблюдателем (!) с совещательным голосом.

Однако, на этот раз Мазахир Панахов забыл о «позитивности» и заявил, что Жаля Байрамова будет привлечена к ответственности. «Ведь Азада Керимова попросила Жалю Байрамову не снимать ее на камеру. Но та продолжала снимать. Тогда и возник этот спор, изображение которого и было распространено. Потом стали заявлять на весь мир о том, что эта дама была избита и начали жаловаться. А на деле — это дезинформация. Потому, что каждый гражданин имеет право потребовать, чтобы его не снимали на видео. И девушка, которая снимала ее на камеру, будет наказана в соответствии с законом», — сказал Мазахир Панахов.

Согласно требованиям статьи 112 Избирательного кодекса Азербайджана, рассмотрение жалобы на нарушения во время выборов должно быть передано экспертной группы, которые могут затребовать видеоматериалы, доказывающие эти нарушения.

Но если, как говорит глава ЦИК, каждый гражданин имеет право потребовать, чтобы его не снимали, о каких видеоматериалах может идти речь?

«Мазахир Панахов просто неправильно понял требования законодательства», — считает правовед Алескер Мамедли.

Как отметил Алескер Мамедли, согласно статье 32 Конституции Азербайджана, каждый имеет право на личную неприкосновенность. В соответствии с этой статьей сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо частной жизни без его согласия не допускаются. Согласно статье 32 Конституции за исключением случаев, установленных законом, никто не может без его ведома, и вопреки возражениям подвергнуться слежению, видео- и фотосъемкам, записи голоса и другим подобным действиям. Однако общественная деятельность гражданина не имеет никакого отношения к его личной жизни. В соответствии с требованиями закона, избирательный процесс должен проходить открыто и в прозрачной форме. Каждый имеет право наблюдать за его ходом. Общественность имеет право контролировать все, происходящее на избирательных участках», — сказал # правовед.

По мнению адвоката Фуада Агаева, обязательно должны быть проведены проверки в рамках уголовно – процессуального кодекса видеоматериалов, в которых зафиксировано открытое вбрасывание бюллетеней в урны.

«Каждый из этих видеороликов требует к себе особого отношения», — считает адвокат.

Как заявил # заведующий общим отделом ЦИК Эльшан Аскеров. «Мы тщательно рассмотрели все распространенные в социальных сетях видеоролики, касающиеся парламентских выборов. Решение по ним будет принято на итоговом заседании ЦИК», — сказал заведующий отделом.

По словам Эльшана Аскерова, делом Жали Гусейновой должна заниматься не Центральная избирательная комиссия, а прокуратура. «Она была избита во время проведения съемки без разрешения», — сказал заведующий отделом.

К сожалению, мы не успели задать вопрос, почему Жаля Байрамова должна была спрашивать разрешения на проведение съемок в общественном месте, коим является избирательный участок, т.к. Эльшан Аскеров просто повесил трубку. Было бы интересно выслушать его объяснения, как же быть тогда с видеокамерами, установленными на избирательных участках для отслеживания процесса голосования. Их тоже отключают, если тот или иной гражданин требует, чтобы его не снимали?