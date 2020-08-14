Глава SpaceX упрекнул конкурента в растрате денег налогоплательщиков

Глава компании SpaceX Илон Маск упрекнул конкурентную компанию United Launch Alliance в растрате денег налогоплательщиков, так как ракеты ULA нельзя использовать повторно.

«Так как их ракеты не многоразовые, со временем станет очевидно, что ULA — совершенная растрата средств налогоплательщиков», — написал бизнесмен в Twitter, комментируя статью о получении компаниями SpaceX и ULA контрактов на военные запуски.

Ранее Пентагон заключил контракты на запуск военных спутников с SpaceX и ULA. Доля заказов ULA составила 60%, а SpaceX получила 40%.

| 2020-08-14T11:01:07+04:00 14 августа 2020, 13:01|12345 (Пока оценок нет)
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