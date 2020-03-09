Глава Португалии заключил себя на карантин

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил отменить все мероприятия на две недели и отправился на это время в добровольный карантин на фоне распространения нового коронавируса, говорится в заявлении его офиса.

Отмечается, что недавно президент страны принял у себя группу учащихся из школы, которую впоследствии закрыли из-за обнаружения коронавируса COVID-19 у ученика. При этом зараженный ребенок и его одноклассники президентский дворец не посещали.

«Президент Республики, несмотря на то, что у него нет симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность …на ближайшие две недели. Это же коснется запланированных поездок за границу», — указывается в заявлении. (РИА Новости)