Глава Португалии заключил себя на карантин

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил отменить все мероприятия на две недели и отправился на это время в добровольный карантин на фоне распространения нового коронавируса, говорится в заявлении его офиса.

Отмечается, что недавно президент страны принял у себя группу учащихся из школы, которую впоследствии закрыли из-за обнаружения коронавируса COVID-19 у ученика. При этом зараженный ребенок и его одноклассники президентский дворец не посещали.

«Президент Республики, несмотря на то, что у него нет симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность …на ближайшие две недели. Это же коснется запланированных поездок за границу», — указывается в заявлении. (РИА Новости)

| 2020-03-09T02:19:39+00:00 9 марта 2020, 07:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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