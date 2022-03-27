Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не понимает позицию Венгрии в отношении России на фоне ситуации вокруг Украины.
«Эта политика обойдется Венгрии очень дорого», – высказался Дуда в эфире телеканала TVN24.
Политик считает, что Будапешт оказался в сложном положении из-за «энергетической зависимости» от Москвы. По его словам, другие страны Европы тоже с этим столкнулись, однако это не помешало им передать оружие Киеву.
Кроме того, Будапешт не поддерживает расширение антироссийских санкций на энергосектор. Как ранее подчеркнул премьер-министр Виктор Орбан, Венгрия отстаивает собственные национальные интересы (aif. ru)