Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет рассматривает возможность участия в выборах на должность губернатора штата Теннесси в следующем году. В случае принятия положительного решения ему потребуется покинуть занимаемый пост главы Пентагона, сообщает NBC News.

По информации источников телеканала, Хегсет в течение последних трех недель всерьез обсуждал возможность выдвижения своей кандидатуры и начала предвыборной кампании. Однако, в соответствии с правилами Пентагона, для участия в выборах на пост губернатора Хегсету потребуется уйти в отставку с должности министра обороны, что станет крупнейшей перестановкой в руководящем составе американского оборонного ведомства.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг появившуюся информацию, заявив в комментарии телеканалу, что министр Хегсет по-прежнему всецело сосредоточен на службе под руководством президента Трампа и реализации принципа «Америка прежде всего» в деятельности министерства обороны.

«Лживый [телеканал] NBC так отчаянно добивается внимания, что в очередной раз торгует выдуманной историей. Возможны два варианта: либо источники [телеканала] выдуманы, либо их корреспондентов разыграли», — добавил Парнелл.

Источники NBC News сообщают, что в случае, если Хегсет все же объявит о своем намерении баллотироваться на пост губернатора, президент Трамп может временно возложить его обязанности на министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла или заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби.