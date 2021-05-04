Глава ОАО «Азерсу» освобожден от должности

Горхмаз Гусейнов освобожден от должности председателя ОАО «Азерсу».

Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

| 2021-05-04T17:56:30+04:00 4 мая 2021, 18:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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