Глава ОАО «Азерсу» освобожден от должности View Larger Image Горхмаз Гусейнов освобожден от должности председателя ОАО «Азерсу». Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев. Редакция| 2021-05-04T17:56:30+04:00 4 мая 2021, 18:54| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Пресс-конференция Президента Ильхама Алиева для…VII съезд Партии «Ени Азербайджан»: речь Президента…Рамиз Гасанов освобожден от должности замминистра…Глава государства освободил Ахмеда Ахмедзаде от должности В рубрике За последние сутки в Азербайджане 963 человек заразились коронавирусом Gallery За последние сутки в Азербайджане 963 человек заразились коронавирусом 4 мая 2021, 17:18 Обязательная вакцинация признана законной: как решение ЕСПЧ может повлиять на ситуацию с прививками? Gallery Обязательная вакцинация признана законной: как решение ЕСПЧ может повлиять на ситуацию с прививками? 4 мая 2021, 17:02 МЧС Азербайджана обратилось к населению Gallery МЧС Азербайджана обратилось к населению 4 мая 2021, 16:46 В храме Худавенг по случаю Пасхи проведен религиозный обряд Gallery В храме Худавенг по случаю Пасхи проведен религиозный обряд 4 мая 2021, 16:14 На рынке труда наметились подвижки к росту заключаемых трудовых договоров Gallery На рынке труда наметились подвижки к росту заключаемых трудовых договоров 4 мая 2021, 15:10