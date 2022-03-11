Глава «Норильского никеля» бизнесмен Владимир Потанин выступил против конфискации активов иностранных компаний, которые уходят с российского рынка в знак протеста против войны в Украине. «Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — цитирует Потанина телеграм-канал «Норникеля».

По мнению российского предпринимателя, зарубежные компании еще вернутся. «И лично я бы сохранил для них такую возможность», — добавил он. Ранее в тот же день зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах российских властей национализировать имущество иностранных фирм, ушедших из России. По его словам, правительство уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и создание «новых производств на основе брошенных».

По данным газеты «Известия», в Генпрокуратуру уже направлен список из 59 зарубежных компаний, которые планируется национализировать. Среди них — Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие.