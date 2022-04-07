Политика администрации президента США Джо Байдена, а не какие-либо внешние факторы, является реальной причиной роста цен на топливо, заявил в среду генеральный директор американской нефтедобывающей компании Canary Дэн Эберхарт.

«Все знают, что цены на топливо растут с самого начала работы администрации Байдена <…>. Их политика оказывает отрицательное воздействие», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Эберхарта, вместо того, чтобы встретиться с представителями нефтяной индустрии и обсудить увеличение нефтедобычи, американская администрация «указывает и пытается играть на публику, чтобы набрать [политические] очки».

«Промышленность хочет добывать больше, но политика [американских властей] является сковывающим эффектом, и это заметно», — резюмировал он.