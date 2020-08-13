Глава МВД Беларуси извинился перед пострадавшими

Глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился за травмы случайных людей на протестных акциях в стране. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Он также взял на себя ответственность за травмы, «попавших под раздачу».

Кроме того, глава МВД страны заявил, что с момента начала протестов было совершено 11 наездов на силовиков. По его словам, это можно приравнять к покушению на убийство.

«Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — сказал Караев.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.