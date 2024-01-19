Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине. Об этом пишет Die Welt.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными», — сказал министр, отметив, что до сих пор Германия доставляла на Украину все, что могла.

Писториус добавил, что из всех стран Евросоюза Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими. По его мнению, всем должно быть ясно: если Россия выиграет в конфликте, то опасность для территории НАТО возрастет.