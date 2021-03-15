Глава Минздрава Австрии сообщил о начале третьей волны пандемии в стране

Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер заявил в понедельник, что в Австрии началась третья волна пандемии.

«Я наблюдаю в Австрии сейчас начало третьей волны. Она во многих случаях есть по всей Европе. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения осенней ситуации (массового распространения инфекции во время второй волны)», — сказал министр в эфире австрийской радиостанции О-1.

По его словам, избежать бесконтрольного роста числа заболевших необходимо путем организации тестирования жителей на новый коронавирус при выезде из регионов, особенно сильно затронутых пандемией.

В Австрии в марте в результате ослабления жесткого карантина ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом приблизился к 3 тыс. В феврале этот показатель держался у отметки в 2 тыс. случаев.(ТАСС)