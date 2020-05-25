Глава Минздрава Армении попытался «проехаться» по Грузии и сел в лужу

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян избрал не лучший способ оправдать то обстоятельство, что его страна демонстрирует самую высокую в регионе скорость распространения коронавируса. Предметом для своих сомнительных сравнений он выбрал Грузию – и хуже выдумать не мог. Ведь именно Грузия демонстрирует уникальный уровень успеха борьбы с пандемией не только на Южном Кавказе, но и вообще на планете.

На онлайн-заседании Общественного совета на тему «Политика РА в сфере здравоохранения в условиях пандемии коронавируса» министр коснулся разницы между числом подтвержденных случаев коронавируса в Армении и Грузии. «Наша противоэпидемиологическая система сильнее, чем в соседней Грузии. Этим я, конечно, не кичусь, просто констатирую как факт — на профессиональном уровне, а не на политическом. Мы заинтересованы в том, чтобы у наших соседей была сильная противоэпидемиологическая система, и все были защищены. То же самое касается Ирана, РФ. Эти три страны важны для нас, в плане потоков оттуда мы становимся уязвимыми», — сказал Торосян.

Глава Минздрава Армении коснулся также разницы в методологии: «Есть разница в методологии проведения тестов гражданам. У меня, конечно, нет 100-процентной информации, и не считаю это нашей приоритетной целью, но, возможно, не все из проведенных Грузией 40 тыс. тестов – тесты ПЦР (полимеразной цепной реакции). Часть из них могли быть экспресс-тестами на коронавирус, которыми мы на практике не пользуемся, поскольку они не вызывают доверия.

Во-вторых, сдают ли тест на коронавирус граждане, имеющие легкие симптомы ОРВИ, как это делаем мы? Ответа на этот вопрос я не знаю, да и не хочу знать, поскольку это не наша проблема.

В-третьих, включаются ли в статистику по коронавирусу скончавшиеся от пневмонии, у которых при этом диагностировали COVID-19? У нас, однозначно, включаются. При этом ведем отдельную статистику случаев, когда смерть у пациентов с коронавирусом наступила по иной причине.

Такого уровня прозрачности, скажу честно, не знаю в какой-то другой стране».

«В качестве направления, подлежащего изучению: когда мы диагностируем прибывших в Армению через Грузию, включая грузинских водителей, то получаем положительные тесты в очень большом количестве. Можно ли теперь считать, что в Грузии, когда в день объявляется о 1-2 или 6 случаях, не все случаи подтверждаются и становятся статистикой? Окончательного ответа на этот вопрос у меня нет», – сказал Торосян.

Наговорил много. Но все эти слова упираются в неумолимую статистику. На 24 мая в Грузии выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом. Всего же по стране за весь период подтверждено 730 случаев коронавируса. А в Армении? Там за тот же период выявлено 359 (!) новых случаев заражения коронавирусом. А общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Армении увеличилось до 6661! Вот такая вот разница.

При этом министр Торосян видно забыл, что в Армении хватает информагентств, дублирующих у себя на сайтах все их внутренние новости на русском языке, а грузинские медики тоже не лишены грамоты. Одним словом, возникла очень неприятная ситуация. Сразу несколько известных грузинских деятелей, чьи имена в последние месяцы на слуху благодаря именно тому, что их стараниями страна достигла высоких результатов по сдерживанию пандемии, были вынуждены отреагировать на высказывания Арсена Торосяна.

Наиболее жестко откликнулся генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. В беседе с журналистами он назвал заявления Торосяна некорректными. «Не думаю, что господин Торосян у нас должен учиться тому, что высокопоставленное должностное лицо, не может делать таких заявлений, особенно если они не подкреплены аргументами», — сказал Церцвадзе.

По его словам, заявление Торосяна о том, что эпидемиологическая система в Армении сильнее, чем в Грузии, мягко говоря вызывает улыбку, если не смех.

Он подчеркнул, что выявление и регистрация больных Covid-19 в Грузии происходит с соблюдением требований международных стандартов, и никто еще не ставил это под сомнение. «Господин министр либо должен подтвердить свои, мягко говоря, некорректные оценки, или принести извинения», — сказал он.

Церцвадзе напомнил, что в Грузии функционирует единственный в регионе уникальный и высококачественный центр Лугара, где все лабораторные исследования проводятся с использованием тест-систем самого высокого качества, что исключает любые ошибки. Мы не думаем, что в Армении есть лаборатория лучше этой, методология или система испытаний».

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе тоже назвал «недипломатичными» заявления Торосяна. В эфире телеканала «Рустави 2» он заявил, что был удивлен этими оценками.

«Я лично знаю Арсена Торосяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы — очень близкие народы, соседи, у нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления», — заявил глава NCDC.

Гамкрелидзе прокомментировал заявления Торосяна, касавшиеся прозрачности методологии учета смертей в Грузии. Он отметил, что сегодня в Грузии «тестируются все больные пневмонией во всех госпиталях и все амбулаторные обращения, где ставится диагноз пневмония».

«Торосян может посмотреть опубликованные нами данные, которые публикуются на английском языке. Они есть на нашей веб-странице. В наших ежегодных статистических сборниках есть динамика пневмонии. Мы это изучили. У нас нет так называемой «избыточной смертности», которая считается одним из важных показателей во время этой пандемии. Она была и есть в Италии, во многих странах, где была высокая смертность. Мы смотрим на это в течение 3-4 месяцев – нет ли у нас «избыточной смертности» в сравнении с 2018, 2019, 2020 годами, в том числе от пневмонии. У нас ее нет», — добавил глава NCDC.

При этом Гамкрелидзе заверил Торосояна, что, когда Национальный центр по контролю заболеваний Грузии приводит статистику по числу проведенных тестов на коронавирус, речь идет только о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестах) и экспресс-тесты, которые считаются менее точными, не учитываются.

«Нет, господин Арсен. Те 46 или 47 тысяч тестов, я не помню точно наши сегодняшние данные, которые мы проводим в стране — все это ПЦР-тесты. Сюда мы не включаем несколько тысяч быстрых тестов, которые используются в медицинских учреждениях», — добавил он.

Причем, даже невзирая на успехи, в Грузии не считают, что все уже хорошо. «У нас нет причин для спокойствия, ситуация вокруг нас такова, что эпидемиологическая ситуация может обостриться каждую минуту», — заявил Гамкрелидзе. По его словам, хотя в некоторых странах, в том числе и в европейских, началась политика смягчения ограничений, ситуация в глобальном плане неблагоприятна.

«Во всех четырех странах, с которыми у нас есть граница — Россия, Армения, Азербайджан и Турция, везде ситуация неблагоприятная. Относительно более спокойная тенденция появилась в Турции, но, к сожалению, рост заражений в России серьезный. Она является второй по распространению в мире. Ситуация вокруг нас такова, что каждую минуту она может обостриться, если мы предпримем быстрые шаги, чтобы открыть границу с той или иной страной. Мы можем быстро получить эпидемию», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

В конце концов Торосян все же вынужден был извиниться. Неизвестно, сделал он это под давлением Пашиняна или добровольно, но во всяком случае не лично. Он «передал сожаления» по дипломатическим каналам, посредством МИД Армении и посольства Грузии в их стране. А ведь мог бы и позвонить и извиниться, хотя бы перед тем же Гамкрелидзе, с которым знаком. Уж номер-то телефона известного ученого его подчиненные могли бы разузнать.

Рауф Оруджев