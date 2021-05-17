Глава Минюста Чехии опровергла слова президента

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла заявление президент страны Милоша Земана о работе над несколькими версиями происхождения взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Ее слова приводит ТАСС.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — рассказала глава чешского минюста.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы в Врбетице моли быть устроены, чтобы скрыть недостачу боеприпасов на складах. В своем заявлении о существовании нескольких версий произошедшего он сослался на главу минюста Бенешову, с которой, по его словам, обсуждал этот вопрос.