Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что купленная у России система ПВО С-400 не несет никому угрозы. Об этом сообщает турецкое издание Sözcü Gazetesi.

Поясняется, что данная система будет использоваться турецкой стороной только для отражения нападения.

«Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза. Она не является элементом угроз и не будет применена…» — уточнил министр обороны Турции.

Среди исключений, когда данный комплекс Анкара может применить, — использование против Турции ракеты или отправка в ее сторону самолета, готовящего нападение, сказал Акар.

Турция приобрела у РФ четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов, напомнили в газете.