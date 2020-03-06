Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай, где посетил Штаб командования тактическими действиями в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Главу турецкого военного ведомства сопровождают начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующие Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и ВВС генерал Хасан Кючюкакьюз.

В ходе поездки министр также проинспектировал воинские части, дислоцированные на границе с Сирией.

Как сообщается, глава МНО Турции и командующие родами войск продолжают руководить работой Штаба командования тактическими действиями в Идлибе.