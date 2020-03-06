Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай, где посетил Штаб командования тактическими действиями в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Главу турецкого военного ведомства сопровождают начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующие Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и ВВС генерал Хасан Кючюкакьюз.

В ходе поездки министр также проинспектировал воинские части, дислоцированные на границе с Сирией.

Как сообщается, глава МНО Турции и командующие родами войск продолжают руководить работой Штаба командования тактическими действиями в Идлибе.

| 2020-03-06T20:45:08+00:00 6 марта 2020, 22:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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