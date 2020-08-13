Глава Минобороны Польши заявил, что НАТО не должна вмешиваться в дела Беларуси

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

По его словам, жителей Беларуси должны поддерживать соседние страны.

«Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза», — сказал министр в эфире Польского радио, отвечая на вопрос, должна ли НАТО вмешиваться в происходящее в Белоруссии.

Блащак напомнил, что президенты Польши и Литвы предложили посредничать в переговорах Беларуси с Евросоюзом.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.